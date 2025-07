“Të premten e dorëzojmë kërkesën” – LDK vendos që t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese Lidhja Demokratike e Kosovës do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese me një kërkesë të re. Deri në fund të javës, LDK-ja do të kërkojë sqarime shtesë lidhur me faktin që nuk po zbatohet aktgjykimi i kësaj gjykate, i nxjerrë pak ditë më parë. Anëtar i kryesisë së LDK-së, Shkëmb Manaj në një prononcim për Lajmi.net tha…