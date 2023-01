Të premten dhe të shtunën priten reshje bore në Kosovë

Të reshura atmosferike të borës pritet të zbresin edhe në zonat e ulëta në Kosovë duke filluar nga dita e premte dhe e shtunë.

Kështu është bërë e ditur nga Prishtina Weather përmes një postimi të publikuar në rrjetin social në Facebook, ku ndër të tjera shkruhet se reshjet e borës do të zbresin edhe në pjesë të ulëta të vendit mëngjesin e së premtes, derisa të shtunën ka gjasa që të jenë edhe më të shumta, duke formuar edhe shtresa bore.

“Më në fund reshjet e borës zbresin edhe ultësirave nga dita e premte dhe shtunë. Të reshurat e shiut që kanë përfshi vendin ditëve të fundit, do të vazhdojnë edhe përgjatë ditës së enjte, ku mund të jenë edhe më intensive në disa pjesë. Me depërtimin e masave të ftohta ajrore nga perëndimi e veriperëndimi, më në fund reshjet e borës do të zbresin edhe në pjesë të ulëta të vendit mëngjesin e së premtes, derisa të shtunën ka gjasa që të jenë edhe më të shumta, duke formuar edhe shtresa bore”, thonë nga Prishtina Weather.