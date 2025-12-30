Të numëruara 36,14% të votave – Festim Kabashi qe i’u bashkua së fundi LDK-së mbetet pas me vota

Sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri tani janë numëruar 36,14% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Gazetari kosovar, Festim Kabashi, i cili së fundmi iu bashkua LDK-së dhe kandidon për deputet, deri tani ka marrë vetëm 2,315 vota, raporton lajmi.net Ky rezultat e bën të vështirë për Kabashin të…

30/12/2025 14:17

Sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri tani janë numëruar 36,14% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Gazetari kosovar, Festim Kabashi, i cili së fundmi iu bashkua LDK-së dhe kandidon për deputet, deri tani ka marrë vetëm 2,315 vota, raporton lajmi.net

Ky rezultat e bën të vështirë për Kabashin të sigurojë një ulëse në Kuvend, duke e lënë pas disa kandidatëve të tjerë të partisë.

Aktualisht, Kabashi mbetet pas Ardian Shalës, Alban Zogajt, Besnik Osmanit dhe Fetah Rudit, të cilët kanë siguruar më shumë vota deri në këtë fazë të numërimit./Lajmi.net/

