Të miturit, viktima të shtuara të varësisë nga narkotikët

Përkundër statistikave zyrtare të Policisë së Kosovës lidhur me rastet e ngritura për keqpërdorimin e substancave narkotike nga të miturit dhe në shkolla, të cilat për vitin 2020 janë më të ulëta në krahasim me vitin 2019, numri i personave të moshës së mitur, të cilët abuzojnë me këto substanca është duke u rritur, thonë në Qendrën Mediko-psikoterapeutike “Labirint” në Prishtinë.