Të martën inaugurohet Instituti francez i Kosovës – Pjesëmarrëse do jetë edhe Presidentja Osmani

Më 26 mars, të martën inaugurohet Instituti francez i Kosovës,

Pjesëmarrëse në këtë event do të jetë edhe presidentja e vendit, Vjosa Osmani, shkruan lajmi.net.

Gjithashtu të pranishëm do të jenë edhe i dërguari special i Francës për Ballkanin, Rene Troccaz, si dhe ambasadori francez, Oliver Guerot.

“Themelimi i Institutit francez të Kosovës është një hap domethënës që tregon dëshirën e Francës për të thelluar lidhjet kulturore dhe gjuhësore me Kosovën”, është thënë në njoftimin e Ambasadës franceze.

Ky institut, i cili është i lidhur me Ambasadën franceze në Kosovë, do t’i mundësojë Francës të forcoj praninë e saj, jo vetëm në qendër të Prishtinës por edhe në dy degët e saj në Prizren dhe Fushë Kosovë.

Përndryshe, inaugurimi do të mbahet në rrugën Sejdi Kryeziu, në ora 18:30 në Prishtinë.

Njoftimi i plotë:

Inaugurimi i Institutit francez të Kosovës Të martën, më 26 mars 2024, në ora 18:30 në Prishtinë, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu, do të na nderojë duke inauguruar zyrtarisht Institutin francez të Kosovës, së bashku me të dërguarin special të Francës për Ballkanin, René Troccaz, ambasadorin francez, Olivier Guérot dhe drejtorin i Institutit francez, Donato Giuliani, në prani të autoriteteve të larta kosovare dhe përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Themelimi i Institutit francez të Kosovës është një hap domethënës që tregon dëshirën e Francës për të thelluar lidhjet kulturore dhe gjuhësore me Kosovën. Ky institut, i lidhur me Ambasadën e Francës në Kosovë, do t’i mundësojë Francës të forcojë praninë e saj jo vetëm në qendër të Prishtinës por edhe në mbarë Kosovën përmes dy degëve të saj në Prizren dhe Fushë Kosovë. Degët e tjera do të mund të hapen më vonë. Data e inaugurimit të Institutit francez të Kosovës u caktua simbolikisht gjatë Javës së Frankofonisë [ATMOSPHERE …2024] që po zhvillohet nga 21 deri më 27 mars 2024, në Prishtinë dhe Mitrovicë. Mediat ftohen të marrin pjesë në këtë aktivitet nga ora 18:30. Adresa : Rruga Sejdi Kryeziu, nr 8 Qyteza Pejton, Prishtinë. /Lajmi.net/