Të martën fillon gjykimi ndaj Pjetër Shalës Nesër (e martë), në orën 9:30 do të filloj gjykimi ndaj Pjetër Shalës. Ndërsa, për publikun i njëjti do të transmetohet me 45 minuta vonesë. Në vendimin, me anë të së cilit, trupi gjykues i kryesuar nga Mappie Veldt- Foglia ka caktuar 21 shkurtin si datën e fillimit të gjykimit në rastin e Pjetër Shalës…