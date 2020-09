Të lyesh aeroplanin: Ja përse çdo detaj ka rëndësi

Siç e di kushdo që ka qenë në një fabrikë avionësh, të gjithë avionët janë pikturuar me të njëjtat ngjyra kur dalin nga linja e montimit: jeshile për avionët metalikë dhe ngjyrë bezhë për të tjerët, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

E gjelbra është për shkak të një shtrese fillestare të veshjes anti-korrozive të kromatit të zinkut.

Prodhuesit e aeroplanëve si Airbus dhe Boeing kanë pajisjet e tyre të bojës dhe ekipet e dedikuara që hyjnë në proces. Ata prodhojnë një dosje që detajon gjithçka që nevojitet për të përfunduar punën e kërkuar të bojës: llojin e bojës që do të përdoret, modelet që do të aplikohen, sasinë e burimeve që do të nevojiten, etj.

Lyerja e një avioni zakonisht zgjat rreth një deri në dy javë dhe kostot mund të ndryshojnë shumë.

Për shembull, pikturimi i një aeroplani të rregullt pasagjerësh kushton diku në rajonin prej 150,000 deri 300,000 $, ndërsa çmimi për një aeroplan më të vogël mund të jetë përreth 50,000 $. /Lajmi.net/