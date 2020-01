“Të lutem zot jo, jo nuk është e vërtetë”, reagimet pas vdekjes së Kobe Bryant

Ky i fundit ishte duke udhëtuar për një ndeshje basketbolli bashkë me vajzën e tij 13-vjeçare Gianna, kur helikopteri u rrëzua rreth 40 milje në veri-perëndim të Los Angelesit, ndërsa autoritetet vendase konfirmuan se në bord ishin 5 persona, asnjëri prej të cilëve nuk ia doli të mbijetojë.

Lajmi ka tronditur botën në përgjithësi dhe ka pasur reagime të shumta pas vdekjes së Kobe, përcjell lajmi.net.

”Real Madrid CF janë thellësisht të mërzitur nga lajmi për vdekjen e Kobe Bryant, legjendës së basketbollit dhe sportit në botë. Klubi iu përcjell ngushëllime familjes dhe shokëve të tij, për humbjen që ka tronditur sportin anë e mbanë botës”, shkruhet në njoftimin e klubit spanjoll.

Official Announcement: Kobe Bryant#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 26, 2020

”Zemërthyer”, Lennox Lewis.

”Një legjendë e sportit na lë. Pusho në paqe Kobe. Borussia Dortmund shpreh ngushëllimet për familjarët dhe të afërmit e Kobe Bryant”.

We are deeply saddened to learn of the death of Kobe Bryant. Our thoughts and prayers go out to all his family and friends. Forever a legend. pic.twitter.com/2lm4GFyJEB — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 26, 2020

”Nuk e di nga t’ia filloj. Kam filluar të luaj basketboll për shkak të Kobe, pasi shikova finalet e vitit 2010. Nuk kam shikuar më parë sport, dhe ato finale ishin kthesë në jetën time. Doja të isha si Kobe. Jam jashtëzakonisht i mërzitur tani”, Joel Embiid.

Man I don’t even know where to start😭😭 I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!! RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020

”Të shokuar me vdekjen e Kobe Bryant, një atlet shembull brenda dhe jashtë parketit të basketbollit. Ngushëllimet tona të përzemërta për familjen dhe të dashurit e tij. Pusho në paqe”, Barcelona.

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

” Ne jemi thellësisht të mërzitur për humbjen e dy here kampionit olimpik, Kobe Bryant. Jemi moralisht me familjarët dhe të dashurit e tij”, ekipi i SHBA.

We are deeply saddened by the loss of two-time Olympic champion Kobe Bryant. Our thoughts are with his family and loved ones. — Team USA (@TeamUSA) January 26, 2020

”I shkatërruar”, Manu Ginobili.

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

”Klubi dëshiron të shpreh ngushëllimet më të thella për familjarët dhe shokët e Kobe, për Lakers dhe familjen e NBA, pas humbjes tragjike të Kobe Bryant. Pusho në paqe, legjendë”, PSG.

The club would like to express its deepest condolences to his family and friends, to the @Lakers and the @NBA family after the tragic passing of Kobe Bryant. RIP, legend. 🙏🏼 pic.twitter.com/vKMHmzvK5Z — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 26, 2020

”Nuk ka mundësi… nuk ka mundësi, nuk ka mundësi… Të dua Kobe”, Jamal Crawford.

No fucking way… no way, no way…….. No way……… No way……no way…… I love you Kobe… — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) January 26, 2020

”Nuk kemi fjalë të shprehim sa të shokuar jemi të dëgjojmë humbjen tragjike të një prej sportistëve më të mire të të gjitha kohërave, dhe tifozin ‘Rosoneri’, Kobe Bryant. Jemi me mendje me familjarët e të prekurve nga ky aksident tragjik. Do të na mungosh gjithmonë, Kobe”, AC Milan.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

”Jemi të shokuar dhe të mërzitur të mësojmë humbjen tragjike të Kobe Bryant. Bota e sportit ka humbur një legjendë të vërtetë. Ne dërgojmë ngushëllime të përzemërta për shokët, familjarët dhe të gjithë viktimat, në këtë kohë të mërzitshme”, Tottenham.

We are shocked and saddened to learn of the tragic passing of Kobe Bryant. The world of sport has lost a true legend. We send our heartfelt condolences to the friends and families of all the victims at this terribly sad time. pic.twitter.com/ZuNk5SClEe — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 26, 2020

/LAJMI.NET/