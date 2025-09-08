Të lënduarit në aksidentin afër Sllatinës janë në gjendje stabile
Lajme
Personat e lënduar në aksidentin që ndodhi sot afër Sllatinës janë dërguar për trajtim mjekësor në QKUK.
Shefi i Emergjencës, Naser Syla, i tha lajmi.net, së ata janë në gjendje stabile.
“Janë duke u realizuar ekzaminimet e nevojshme në Qendrën Emergjente”, tha ai.
Zëdhënësi i policisë, Daut Hoxha, tha për lajmi.net, se aksidenti ka ardhur pasi shoferi i kamionit ka humbur drejtimin dhe ka kaluar në anën e kundërt të rrugës dhe ka goditur katër automjete.