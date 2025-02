Të hënën seanca ndaj ish-krerëve të UÇK-së Gjatë javës së ardhshme do të vazhdojë procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë. Nga e hëna deri të enjten, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi do të paraqiten para trupit gjykues, me seancat që do të nisin çdo ditë në orën 09:00. Gjatë kësaj jave, në Gjykatën…