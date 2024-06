Të hënën nis Java e Krenarisë në Prishtinë Nesër (3 qershor) do të nisë Java e Krenarisë në Prishtinë me sloganin ‘Kemi qenë dhe do t`jemi’. Lista e ngjarjeve të kësaj jave: – HapjaZyrtare e Javës së Krenarisë (E hapur për media) – Let’s Pride – Musica Edition (Jo e hapur për media) – Konferenca ‘Rrugëtimi drejt gjithëpërfshirjes’ (E hapur për media) –…