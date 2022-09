Të hënën mblidhet Kryesia e Kuvendit, rendi i ditës përfshin interpelancë me ministrin Murati Kryesia e Kosovës do të zhvillojë mbledhjen e radhës ditën e hënë, duke filluar nga ora 11:00 Kjo është bërë e ditur përmes një komunikate për media ku është shtuar se, në rendin e ditës do të jenë edhe caktimi i rendit të ditës për seancën plenare, deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare,…