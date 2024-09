Të hënën Kuvendi i Kosovës shënon Ditën e Demokracisë Kuvendi i Kosovës, të hënën, me moton globale “Qeverisja efektive e Inteligjencës Artificiale në të gjitha nivelet”, shënon Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë. Në kuadër të kësaj dite, dyert e Kuvendit do të jenë të hapura për qytetarët. Këto janë organizimet që do të bëhen: 10:00 Hapja e dyerve të Kuvendit; 10:00 Ceremonia e Hapjes së…