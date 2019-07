Të gjithë po qeshin me këtë video të Higuain dhe Ronaldos

Skuadra e Juventusit ka nisur stërvitjet me ritëm të lartë me Ronaldon që kërkon të kthehet në formën e përhershme.

Ai iu nënshtrua stërvitjeve të shumta duke përfshirë edhe një test sprinti, përcjell lajmi.net.

Ai garoi së bashku me sulmuesin Gonzalo Higuain dhe ndryshimi në shpejtësi dhe gatishmëri ishte shumë, shumë i dukshëm – saqë video është shndërruar në tallje për argjentinasin.

Higuain, i cili u kthye në Torino pas shpenzoi një gjysmë sezoni te Chelsea dukej teksa vraponte rëndë ndërsa Ronaldo si gjithnjë ishte jashtëzakonisht i shpejtë.

Më poshtë videoja për të cilën bëhet fjalë. /Lajmi.net/

Getting in the sprints 🏃🏻💨#FinoAllaFine pic.twitter.com/vJ2huf8ZNG

— JuventusFC (@juventusfcen) July 16, 2019