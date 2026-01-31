Të gjithë në këmbë për Abdixhikun, Hoti, Bajrami dhe Arben Gashi nuk luajn vendit
Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës po zhvillohet sot, ndërsa një moment i veçantë i mbledhjes u shënua kur delegatët u ngritën në këmbë për të përshëndetur kryetarin Lumir Abdixhiku.
Megjithatë, disa figura kryesore të partisë, përfshirë Avdullah Hoti, Hykmete Bajrami dhe Arben Gashi, nuk iu bashkuan këtij gjesti, duke tërhequr vëmendjen e pjesëmarrësve dhe mediave.
Ky moment pasqyron tensionet dhe dallimet brenda partisë, ndërsa Kuvendi po diskuton votëbesimin për kryetarin dhe drejtimin e ardhshëm të LDK-së./Lajmi.net/