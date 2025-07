“Të gjithë janë hajna por Fitore Pacolli është me dokumente” – Qytetari proteston para Kuvendit Nga ora 14:00 do të vazhdojë seanca e sotme konstituive në ditën e fundit të afatit 30-ditor që e caktoi Gjykata Kushtetuese për deputetët që të konstituojnë Kuvendin e ri. Para Kuvendit të Kosovë një qytetar ka protestuar, duke e quajtur deputeten Pacaolli hajne me dokumente. “Të gjithë janë hajna por Fitore Pacolli është me…