​Të famshmit që nuk morën kurrë një Oscar

Ka filluar numërimi mbrapsht për natën e madhe të kinemasë.

Sonte ngrihet perdja e edicionit të 97-të të çmimeve Oscar, eventi që për gati një shekull i ka mbajtur të famshmit pa frymë, të etur për të kapur statujën e famshme, por vetëm disa prej tyre do të bëjnë realitet ëndrrën e tyre: për shumicën, mbrëmja do të kthehet në një zhgënjim.

Lista e yjeve që kanë shkuar në shtëpi duarbosh është e gjatë, pavarësisht filmave të suksesshëm dhe adhurimit të fansave.

Eddie Murphy, për shembull, ka qenë në skenë që kur ishte vetëm 19 vjeç, ai është një lloj mbreti i të qeshurit që ka argëtuar miliona njerëz në mbarë botën, dhe megjithatë ai u nominua vetëm një herë në 2007 për aktorin më të mirë dytësor për ”Dreamgirls”, por pa fituar megjithatë.

I njëjti skenar për Harrison Ford: edhe zoti i ”Indiana Jones” u kthye në shtëpi duarbosh.

Isabella Rossellini, vajza e Roberto Rossellini dhe Ingrid Bergman, shpreson që e diela të jetë koha e duhur: ajo luan motrën Agnes në ”Conclave” dhe është nominuar për aktoren më të mirë dytësore.

Ajo do të duhet të përballet me Monica Barbaro (”A Complete Unknown”), Ariana Grande (”Wicked”), Felicity Jones (”The Brutalist”) dhe Zoe Saldaña (”Emilia Pérez”).

Performanca e saj e paharrueshme si Dorothy Vallens në ”Blue Velvet” (1986) nga i ndjeri David Lynch nuk i solli asaj fat, transmeton KosovaPress.

Në listën e aktorëve të famshëm por pa Oscar përfshihen edhe Bradley Cooper, Michael Keaton, Benedict Cumberbatch, Steve Carell, Angela Bassett, Annette Bening, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Antonio Banderas, Glenn Close.

Aktorja e ”Fatal Attraction” konsiderohet si një nga më të mirat dhe gjithashtu më të famshmet në botë, por deri më tani statuja për të ka mbetur një mirazh.

Johnny Depp, një nga aktorët më të paguar në Hollywood, gjithashtu nuk arriti të fitonte një nominim, pavarësisht se mori tre nominime për aktorin më të mirë për ”The Curse of the Black Pearl” (2004), ”Finding Neverland” (2005) dhe Sweeney Todd: ”The Demon Berber of Fleet Street” (2008).

Edhe Tom Cruise nuk ka arritur kurrë në një statujë midis 1990 dhe 2023, ai u nominua katër herë dhe rolet e tij në filma të tillë si ”Born on the Fourth of July” ose ”Top Gun: Maverick” nuk u konsideruan të denjë për njohjen, transmeton KosovaPress.

As Michelle Pfeiffer nuk ia ka dalë mirë: aktorja e ”Dangerous Liaisons” u nominua tre herë, por nuk fitoi kurrë.