“Të erdha në krevat”, tensione në shtëpi, çka ndodhi mes Albës dhe Labit?
Tensione mes Albës dhe Labit ka pasur gjatë javës, pas një fjale që ai i ka thënë asaj. Alba është shprehur se ai i ka thënë “pusho se të erdha në krevat” dhe kjo gjë i ka penguar shumë banores BBVK-së. “Unë vetëm me një njeri flej në jetën time në krevat dhe s’mund të…
ShowBiz
Tensione mes Albës dhe Labit ka pasur gjatë javës, pas një fjale që ai i ka thënë asaj.
Alba është shprehur se ai i ka thënë “pusho se të erdha në krevat” dhe kjo gjë i ka penguar shumë banores BBVK-së.
“Unë vetëm me një njeri flej në jetën time në krevat dhe s’mund të ma përdorë një mashkull tjetër “të erdha në krevat”, u shpreh ajo.