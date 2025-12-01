“Të erdha në krevat”, tensione në shtëpi, çka ndodhi mes Albës dhe Labit?

Tensione mes Albës dhe Labit ka pasur gjatë javës, pas një fjale që ai i ka thënë asaj. Alba është shprehur se ai i ka thënë “pusho se të erdha në krevat” dhe kjo gjë i ka penguar shumë banores BBVK-së. “Unë vetëm me një njeri flej në jetën time në krevat dhe s’mund të…

ShowBiz

01/12/2025 23:58

Tensione mes Albës dhe Labit ka pasur gjatë javës, pas një fjale që ai i ka thënë asaj.

Alba është shprehur se ai i ka thënë “pusho se të erdha në krevat” dhe kjo gjë i ka penguar shumë banores BBVK-së.

“Unë vetëm me një njeri flej në jetën time në krevat dhe s’mund të ma përdorë një mashkull tjetër “të erdha në krevat”, u shpreh ajo.

Artikuj të ngjashëm

December 1, 2025

Babai ia bën të qartë Toneyt: Familja nuk pranon lidhje me Bia Khalifën

December 1, 2025

Iu fut poshtë jorganit? Klipi që zbulon më shumë raportin mes...

December 1, 2025

“A mund të ua ha bubrekun”, Shkurta habit me deklaratën në Prime

December 1, 2025

Familja njofton mbajtjen e të pames për Shpat Kasapin

December 1, 2025

Elijona thotë se ka hatërmbetje me Bian dhe Dolcen pas ofendimeve që i bënë

December 1, 2025

“Ky cikël po bëhet mbytës”, Ronela Hajati ndan mesazhet fyese që...

Lajme të fundit

Flick: Barça s`është si në sezonin e kaluar, por kam besim për përmirësim

Moti nesër dhe ditëve në vazhdim

Kryetarët shqiptarë në veri, të premten e dorëzojnë detyrën

Hoxha kritikon NISMËN: Ka shfaqur mungesë totale lojaliteti...