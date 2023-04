Të enjten Vuçiq e Bërnabiq takojnë përfaqësuesit politikë serbë të Kosovës Drejtori i zyrës për Kosovë, në qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, ka bërë të ditur se të enjten do të mbahet takim mes përfaqësuesve politikë të serbëve nga Kosova me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq dhe të gjithë ministrat e Qeverisë së Serbisë. Në këtë takim të së enjtes, siç tha Petkoviq, do të marrë pjesë…