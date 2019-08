“Të enjten mund të mos ketë kuorum për shpërndarjen e Kuvendit”

Këtë dilemë e ka hedhur njohësi i çështjeve politike, Ramush Tahiri përmes një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

Ai vendimin e Veselit e ka quajtur si lajm të mirë në respektim të Kushtetutës e ligjit, mirëpo ka drojën se mund të mos ketë vota të mjaftueshme për votim, bazuar në atë se Lista Serbe nuk merr pjesë në seancat e Kuvendit.

Ky është postimi i plotë i Ramush Tahirit:

Presidenti Hashim Thaçi i ka derguar leter zyrtare Kadri Veselit si bartes i listes se koalicionit PAN, qe konform Kushtetutes ti paraqes kandidatin e ri per Kryeminister.

Veseli ishte i shpejte dhe i qarte ne pergjigje, se nuk kane kandidat, e gjithashtu e thirri Kryesine e Kuvendit per me caktu Mbledhjen Plenare per shperndarjen e Kuvendit ne menyre qe vendi te shkoje ne zgjedhjet e jashtezakonshme parlamentare jo ma large se 40 dite…

Shume lajme te mira brenda pak oresh ne respektim te Ligjit e Kushtetutes dhe gjetjen institucionale te krizes.

Tash , nga droja po pyes:

A mund te ndodhe qe Kuvendi diten e enjte te mos kete kuorum se perveq Listes serbe nuk do te vinte edhe nji parti shqiptare ne mbledhje,

dhe edhe nese do te kishte kuorum

a thua ne votim deputetet nuk do ta perkrahin shperndarjen e Kuvendit.. /Lajmi.net/