Të dielën vdiqën 5 persona në aksidente trafiku, Policia fton konferencë për media

Policia sot mban konferencë në lidhje me sigurinë në trafikun rrugor.

Numër i madh i aksidenteve po shkaktohen ditë për ditë në Kosovë.

Shumë prej tyre po përfundojnë edhe me fatalitet.

Andaj Policia e Kosovës ka bërë të ditur se sot do të mbajnë një konferencë për media e cila do t’i dedikohet sigurisë në trafikun rrugor.

Për gjendjen e sigurisë në trafikun rrugor, planifikimet operacionale dhe angazhimet policore në këtë konferencë do të flasin përfaqësues të lart të PK-së.

Kujtojmë që vetëm gjatë të dielës, 5 persona kanë vdekur si pasojë e një aksidenti dhe një vetëaksidenti në trafik.