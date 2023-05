Të dielën në Kosovë fillon ushtrimi më i madh ushtarak ndërkombëtar Nga data 21 maj deri më 2 qershor Kosova do të jetë nikoqire e ushtrimit më të madh ndërkombëtar ushtarak në rajonin e Ballkanit. “Defender Europe ‘23” do të validojë kapacitetet e dy regjimenteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Gjithashtu, në këtë ushtrim do të tregohet shkalla e ndërveprimit ushtarak të FSK-së, përballë forcave…