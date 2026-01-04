Të dhënat e fundit nga KQZ: Numërohen mbi 50% e votave me postë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka numëruar mbi gjysmën e votave me postë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas përditësimit të fundit, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, deri më tani janë procesuar 52.17 për qind e votave, përkatësisht 48 nga gjithsej 92 kuti të votimit. Në këto rezultate prin Lëvizja Vetëvendosje me 72.17 për…

Lajme

04/01/2026 19:55

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka numëruar mbi gjysmën e votave me postë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Sipas përditësimit të fundit, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, deri më tani janë procesuar 52.17 për qind e votave, përkatësisht 48 nga gjithsej 92 kuti të votimit.

Në këto rezultate prin Lëvizja Vetëvendosje me 72.17 për qind të votave, apo gjithsej 9,852 vota.

Në vendin e dytë renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 10.52 për qind, ose 1,436 vota, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës zë vendin e tretë me 8.48 për qind, që përfaqësojnë 1,158 vota.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës renditet e katërta me 5.67 për qind, apo 774 vota.

Artikuj të ngjashëm

January 4, 2026

Mbi 61% e votave me postë të numëruara, VV e para

January 4, 2026

Gjykata e Lartë e Venezuelës: Rodriguez, presidente në detyrë

January 4, 2026

“Qielli i Thyer, Laboratori ’25” dhe rasti ku u intervistua Faton...

January 4, 2026

Mergim Lushtaku: Do të vazhdoj të jem zëri i qytetarëve në...

Lajme të fundit

Vedat Muriqi shënon gol nga penalltia ndaj Gironas

Mbi 61% e votave me postë të numëruara, VV e para

Gjykata e Lartë e Venezuelës: Rodriguez, presidente në detyrë

“Qielli i Thyer, Laboratori ’25” dhe rasti ku...