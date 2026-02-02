Të dënuarit në burgun e Prizrenit certifikohen për “menaxhim të zemërimit”
Në Qendrën e Paraburgimit në Prizren është bërë shpërndarja e certifikatave për pjesëmarrësit e Programit “Menaxhimi i Zemërimit”. Sipas njoftimit zyrtar, programi ka pasur për qëllim zhvillimin e vetëkontrollit, menaxhimin e emocioneve dhe aftësimin e të burgosurve për t’u përballur me situata stresuese. Këto shkathtësi, sipas njoftimit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, janë thelbësore për…
Lajme
Në Qendrën e Paraburgimit në Prizren është bërë shpërndarja e certifikatave për pjesëmarrësit e Programit “Menaxhimi i Zemërimit”.
Sipas njoftimit zyrtar, programi ka pasur për qëllim zhvillimin e vetëkontrollit, menaxhimin e emocioneve dhe aftësimin e të burgosurve për t’u përballur me situata stresuese.
Këto shkathtësi, sipas njoftimit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, janë thelbësore për procesin e rehabilitimit dhe përgatitjen e tyre për riintegrim në shoqëri.
“Ky aktivitet pasqyron angazhimin e vazhdueshëm të stafit të Qendrës së Paraburgimit në Prizren për ofrimin e programeve rehabilituese, me fokus përgatitjen e të burgosurve për një jetë më të përgjegjshme dhe pa shkelje të ligjit pas përfundimit të dënimit”.