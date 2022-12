Të dënuarit e Speciales dënimin do ta vuajnë në një shtet të tretë – Klinaku: S’kemi kundër kujt të protestojmë

Të dënuarit me verdikt final nga Gjykata Special do të vuajnë dënimin në një shtet të tjerët siç është e përcaktuar me ligj, tha ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL të UÇK-së, Faton Klinaku.

Ai shton se vuajtja e dënimin nuk parashihet në Kosovë, por në një vend tjetër.

“Ushtarët e UÇK-së nuk do të vuajnë dëmin askund deri sa të jetë verdikti i shkallës së fundit, kjo është vetëm shkalla e parë dhe mund të jenë dy tri shkallë të tjera deri sa të bëhet i plotfuqishëm secili vendim. Në të Kosovës nuk parashihet më ligj, në vendet e treta thotë, jo në Kosovë por në vendet e treta siç është bërë me ligj”.

Duke folur për Specialen, ai shtoi se ndonëse janë kategorikisht kundër vendimeve të saj, nuk kanë kundër kujt të protestojnë.

Sipas tij, Specialja është në Hagë, e Kuvendi që e ka themeluar atë as që merret me këtë çështje.

“Problemi është kujt t’i protestosh ndaj Gjykatës nuk mundesh sepse ajo është në Hagë, nëse organizohen protesta duhet të protestohet Kundër Kuvendi të Kosovës që e ka themeluar dhe nuk merret me këtë çështje”, tha ai.

Dënimi i ish-komandanti të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Salih Mustafa, me 26 vjet burg po cilësohet si vendim politik nga Klinaku.

Klinaku tha se nga krijimi i kësaj Gjykate e kanë ditur që do të merr vendime politike, sepse sipas tij, të dënohesh për vrasjet që kanë kryer serbët është vendim absurd.

“Ne që në fillim që është themeluar Gjykata Speciale e kemi kundërshtuar themelimin e saj për shkak se e kemi ditur që do të jetë Gjykatë politike, e kemi ditur që do të merr vendime politike, sepse të akuzohesh për një vrasje që kanë kryer serbet nuk ka më absurde”.

“Kemi kërkuar me peticion nga ana e Kuvendit të Kosovës që ta ndryshoj ligjin për Dhomat e Specializuara nuk e kanë bërë as këtë. Kemi pasur disa takime me partitë politike që çështjen e skadimit të kësaj Gjykate që e ka në Kushtet 5 vjeçare, kemi kërkuar nga ta që ta dërgojnë në Gjykatën Kushtetuese për interpretim edhe këtë se kanë bërë. Veprimet tona në kundërshtimin e saj gjithmonë do të jenë për shkak se ne e konsiderojmë që nuk sjell drejtësi por qëllimin e ka që të bëjë vendime politike. Këtu ka pasur krime dhe masakra serbe dhe nuk është marr dhe nuk merret kjo Gjykatë fare por kjo ndjek vetëm ushtarët e UCK-së”, tha ai.

Sipas tij, me këto vendim është duke u degraduar jo vetëm lufta e UÇK-së, por edhe vetë shteti i Kosovës.Ai bëri thirrje që Kuvendi i Kosovës të ndërmarr hapa sepse sipas tij, po u shkelen të drejtat themelore ish-luftëtarëve, raporton EO.

“Duke marr për bazë që edhe Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj i kanë dënuar nga 4 vite e gjysmë për skandalet që ju kanë rrjedh atyre edhe pse është dashtë që ata të përgjigjen për këtë. Është dashtë që dikush nga prokurorët aty të sjellët para drejtësisë për rrjedhjen e atyre dosjeve që ju ka ndodh nga zyrat e tyre. Duke pas për bazë vendimin ndaj tyre, kemi prit që do të merren këto vendime, jo ndoshta me aq shumë vite por se do të dënohet e kemi pritur”.

“Jo vetëm lufta e UCK-së por edhe vetë shteti me këto vendime me këtë gjykatë është duke u degraduar, për shkak se atje shkelen edhe ligjet, edhe Kushtetuta, të paraburgosurve atje ju shkelen edhe të drejtat edhe lirit e njeriut ato më elementare. Ne kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që të bëjë dicka rreth kësaj sepse përveç që i shkelen të drejtat, natyrisht që nuk është duke e kontrolluar as kush këtë Gjykatë” tha Klinaku.