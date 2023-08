Të cilës parti ishin zyrtarët e arrestuar të Komunës së Suharekës? Hesht Bali Muharremaj

Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (DHKEK) në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore të Prizrenit, prangosën sot Drejtorin e Shërbimeve Publike në Suharekë, Enver Shabani dhe Berat Kabashin.

Të njëjtit, me urdhër të prokurorit u ndaluan për 48 orë nën dyshimin për kryerjen e veprave penale “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “Keqpërdorim dhe mashtrim me prokurim publik”. Me një kërkim të thjeshtë në internet, Enver Shabani del se është pjesë e AAK-së.

Sipas njoftimit të policisë, Enver Shabani dhe Berat Kabashi, në cilësi të personave zyrtarë kanë qenë të caktuar për menaxhim dhe mbikëqyrje të kontratës për ndërtimin e disa rrugëve në një fshat të komunës së Suharekës (Mushtisht), në vitin 2022, ku vlera e kësaj kontrate ka qenë dhjetëra mijë euro. Por, sipas policisë është konstatuar se kontrata nuk është realizuar siç ka qenë e paraparë.

Madje, ekzistojnë dyshime se të përmendurit më lartë “kanë përpiluar procesverbaleve, dhe situacione fiktive/rrejshme ku kanë konfirmuar kryerjen e punimeve sipas kontratës, ndërsa sipas gjendjes në teren kjo kontratë nuk është realizuar”.