Të burgosurit politik dhe shoqatat e luftës i ftojnë partitë në një tryezë për zgjidhjen e ngërçit politik
Shoqata e ish të Burgosurve Politik të Kosovës, Shoqëria Lëvizja, Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve dhe Shoqata e Invalidëve të Luftës së UÇK-së, ua kanë drejtuar partive parlamentare të Kosovës një ftesë për tryezën politike me temë “Konsolidimi i mekanizmave shtetërorë – zgjidhje e ngërçit politik”.
Sipas njoftimit, tryeza mbahet më 24 shtator 2025, me fillim në ora 11:00, në selinë e Shoqatës së të Burgosurve Politikë, rruga Elben Dërvishaj, nr. 1, Prishtinë.
“Ftesa drejtohet për përfaqësuesit e grupeve parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës me qëllim të adresimit të situatës aktuale politike dhe nevojës për të ndërtuar unitet e stabilitet politik në përputhje me interesin shtetëror dhe nacional. Për ne, si Shoqata, uniteti dhe konsolidimi i institucioneve të vendit janë të një rëndësie të veçantë në mbrojtjen dhe forcimin e shtetësisë së Kosovës në përballje me sfidat e brendshme dhe të jashtme. Për çfarëdo sqarimi ose konfirmimi të pjesëmarrjes ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj (jo më vonë se 1 ditë para mbajtjes së tryezës) në numrin e telefonit 045 101 620 apo përmes emailit [email protected]”, thuhet në njoftim.