Të burgosurit danezë në Kosovë: Haxhiu takon homologun nga ky shtet, këto janë të rejat

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka pritur sot në takim homologun e saj nga Danimarka, Peter Hummelgaard.

Gjatë këtij takimi është diskutuar rreth ratifikimit të marrëveshjes mes Kosovës dhe Danimarkës për shfrytëzimin e hapësirave të burgut të Gjilanit, shkruan lajmi.net.

Rreth kësaj Haxhiu ka njoftuar ministrin Hummelgaard se Shërbimi Korrektues i Kosovës ka filluar procedurat për hartimin e disa specifikave teknike rreth adaptimit të hapësirave banuese dhe marrjen e stafit shtesë.

Kjo marrëveshje do të diskutohet dhe votohet nga deputetët në seancën plenare që do të mbahet me 15 shkurt. /Lajmi.net/