Të blera ose jo, “Only you” e Dhuratës dhe Gims kap shifrën 40 milion klikime

Bashkëpunimi i tyre po cilësohet si më i suksesshmi që nga dita kur u lansua, shkruan lajmi.net.

Kënga ka arritur të kap shifrën 40 milion klikime, shifër kjo e cila tregon bindshëm suksesin e bashkëpunimit të tyre duke hyrë në listën e këngëve më të klikuara.

Jemi mësuar që vitet e fundit artistët të kapin shifra marramendëse klikimesh në kanalin zyrtar të youtube.

Rikujtojmë, se dy këngët më të klikuara shqiptare janë bashkëpunimi i Silvës me Mandin e Dafin me 605 milion klikime me këngën “Të ka lali shpirt” si dhe ai Encës me Noizyn “Bow Down” me 144 milionë klikime./Lajmi.net/