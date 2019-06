“Të ardhmen nuk mund ta parashikojmë”, Nora tregon a është ndarë nga Roberti 

Nora Istrefi ka folur lidhur me marrëdhënien me Robertin.

Nora Istrefi dhe Robert Berisha janë ndër çiftet e estradës që kanë qenë të komentuar në media pothuajse gjithmonë, shkruan lajmi.net.

Shpesh herë ka pasur lajme se dyshja i kanë dhënë fund edhe lidhjes së tyre, njësoj edhe së fundmi.

E lidhur me këtë çështje ka folur vetë Nora gjatë një interviste të fundit të dhënë për ‘Xing’.

“Mirë jemi, Roberti është mirë si fizikisht, profesionalisht dhe shpirtërisht me siguri. Unë i respektoj gazetarët që shkruajnë sepse kanë nevojë për lajme, por me thënë të drejtën, kur është një lidhje e gjatë si ajo e imja me Robertin ka uljet dhe ngritjet e veta, dhe kjo marrëdhënie nuk ka qenë imune ndaj lajmeve të tilla. Ne vazhdojmë të jemi prindër dhe bashkëshortër. Jetës nuk i dihet asnjëherë se çfarë mund të ndodhë dhe ne të ardhmen nuk mund ta parashikojmë”, është shprehur Nora./Lajmi.net/