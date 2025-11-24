Të akuzuarit sillen në gjykatë – Vazhdon gjykimi në rastin e Liridona Ademajt

Në Pallatin e Drejtësisë po mbahet seanca për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, i cili ka ndodhur më 29 nëntor 2023. Në seancë, tanimë janë të pranishëm edhe tre të akuzuarit, Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, shkruan lajmi.net. Në rastin e Liridona Ademaj kanë dëshmuar dëshmitarë okular, mjeku që bëri autopsinë, Naim…

Lajme

24/11/2025 09:39

Në Pallatin e Drejtësisë po mbahet seanca për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, i cili ka ndodhur më 29 nëntor 2023.

Në seancë, tanimë janë të pranishëm edhe tre të akuzuarit, Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla, shkruan lajmi.net.

Në rastin e Liridona Ademaj kanë dëshmuar dëshmitarë okular, mjeku që bëri autopsinë, Naim Uka, eksperti Bujar Obertinca, ish-drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Shpend Haxhibeqiri, e të tjerë.

Në seancën e fundit të mbajtur më 10 tetor, pritej të dëshmojë babai i Naim Murselit, Shaban Murseli por ai nuk ishte i pranishëm.

Shaban Murseli ishte paraparë të dëshmoj edhe sot, por i njëjti përsëri po mungon pasi që e ka njoftuar Gjykatën se ndodhet në Suedi dhe nuk mund të marrë pjesë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 24, 2025

Kosova me nivelin më të lartë të inflacionit që nga viti 2023

Lajme të fundit

Kosova me nivelin më të lartë të inflacionit që nga viti 2023

Vidhet kasaforta bashkë me paratë në një lokal në Fushë-Kosovë

Fushë Kosovë: Një person i dogji orienditë dhe u largua nga banesa

Ngacmoi dhe kanosi verbalisht në vazhdimësi një femër,...