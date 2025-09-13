Tayna shijon ditët e pushimit, tregon anën e saj të dashur
Tayna po shijon ditët e saj të pushimit, larg skenës muzikore.
Përtej famës dhe dritave të skenës, ajo po tregon edhe një anë tjetër të saj – të dashur, të thjeshtë dhe të afërt me fëmijët.
Në një moment të kapur gjatë aventurave me motorë katër rrotësh, artistja shihet duke u përqafuar me fëmijët vendas, gjë që tregon edhe më shumë se lidhja e saj me njerëzit shkon përtej muzikës.