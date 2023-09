Tayna publikon projekt muzikor me tre reperë Tayna është një ndër reperet më të suksesshme shqiptare, e cila u fut në tregun muzikor goxha fuqishëm. Projektet e saj muzikore shpesh shndërrohen në hite të padiskutueshme, shkruan lajmi.net. Së fundi, ajo ka publikuar edhe një projekt të ri i cili është duet. Ajo ka ardhur me bashkëpunim me tre reperë. Kënga është e…