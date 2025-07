Tayna paralajmëron bashkëpunim me yjet ndërkombëtarë, vjen me “Late Night” më 20 korrik Reperja e njohur shqiptare, Tayna, ka konfirmuar një nga bashkëpunimet më të mëdha të karrierës së saj. Ajo do të publikojë këngën “Late Night” në bashkëpunim me dy emra të njohur të skenës ndërkombëtare, Summer Cem dhe GG, më 20 korrik në orën 20:00. Ky projekt pritet të jetë një nga hitet e verës dhe…