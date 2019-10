Tayna njoftoi fansat për koncertin e radhës, shikojeni çfarë i shkruan Ermali

Tayna është rep-artiste shumë aktive si me këngë të reja, ashtu edhe me koncerte brenda dhe jashtë vendit, shkruan lajmi.net.

Përmes një postimi, ajo ka njoftuar fansat për datën e koncertit që do ta mbajë në Essen, kurse postimit ia shtoi një foto, ku shfaqet me syze.

Në mesin e shumë komenteve nuk mungoi as ai i Ermal Mamaqit, i cili me shaka i shkruan “Akoma nuk e kam kuptu pse shko me syzet e skive ne koncert…”.

Për ndryshe, projekti i fundit muzikor nga Tayna është “Sicko”, këngë kjo e shoqëruar edhe me videoklip. /Lajmi.net/