Tayna me projekt të ri, publikohet “Ujë” Reperja dhe këngëtarja Tayna ka publikuar këngën më të re me titullin “Ujë”, një projekt që vjen si një freski artistike në mes të vapës përvëluese të qershorit. Këngë vjen e shoqëruar me videoklip të realizuar nga Entermedia, muzika dhe tekstet janë bashkëpunim i Taynës me Gerto-n. “Ujë” nuk është thjesht një këngë verore, por…