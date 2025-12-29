“Tavolina është shumë e pisët”, Alba ankohet për mungesë pastërtie në shtëpi

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani e ka nisur ditën me ankesa. Ajo është ankuar për mungesën e pastërisë brenda shtëpisë. “Të tjerët po bëhen shumë negativë. Kur unë dal jashtë, tavolina është shumë e pisët, dhe ata hanë e pijnë mbi të”, u shpreh ajo.   View this post on Instagram  …

29/12/2025 12:48

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani e ka nisur ditën me ankesa.

Ajo është ankuar për mungesën e pastërisë brenda shtëpisë.

“Të tjerët po bëhen shumë negativë. Kur unë dal jashtë, tavolina është shumë e pisët, dhe ata hanë e pijnë mbi të”, u shpreh ajo.

