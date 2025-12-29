“Tavolina është shumë e pisët”, Alba ankohet për mungesë pastërtie në shtëpi
ShowBiz
Banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani e ka nisur ditën me ankesa.
Ajo është ankuar për mungesën e pastërisë brenda shtëpisë.
“Të tjerët po bëhen shumë negativë. Kur unë dal jashtë, tavolina është shumë e pisët, dhe ata hanë e pijnë mbi të”, u shpreh ajo.
