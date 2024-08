Tatimi nuk paguhet në veri, kryetarët në vështirësi për gjetjen e stafit Qytetarët e katër komunave veriore sipas raportit të Zyrës Kombëtare të Audimit nuk paguajnë tatim në pronë, për lejet e ndërtimit dhe për shfrytëzimin e hapësirave publike. Lidhur me këtë kryetari i Komunës së Zubin Potokut thotë që është duke punuar që fillimisht të emëroj staf që do të fillonte të merrej me këtë çështje,…