Tasholli: Evropa ndaj nesh vepron me qasje të dystandardësisë – izolimi është johuman

“Është problem politik, për ta brutalizuar edhe më shumë, është problem i kalkulimeve të interesave të caktuara politike. Ne duhet të jemi real dhe t’i themi gjërat hapur. Evropa në qasje ndaj nesh ka vepruar shpesh herë me dy e më shumë standarde që mund të interpretohen edhe si raciste. Në krejt kompleksitetin e raporteve me Evropën ajo që ju ka mbet kosovarëve është mosbesimi, por me të drejtë”, ka thënë Tasholli, njofton Klan Kosova.

“Është hera e parë ndoshta që mosbesimi ynë e ka një bazë racionale. Ne jemi vendimi vetëm në Evropë që jemi në izolim dhe kjo në princip apriori është akt johumane. Është me rëndësi që ne si kosovarë duhet ta kemi të qartë: Dialogu dhe liberalizimi i vizave janë të ndërlidhura shumë. Liberalizmi po përdoret si karrem për arritjen e një marrëveshje potenciale me Serbinë. Evropa nuk ka mjete të tjera që do të mund të na impononte çfarëdo marrëveshje dhe prandaj e përdorë dystandardësinë me neve”.

Tasholli ka pohuar se Evropa nuk mund të jetë personazhi që do ta konkretizojë në marrëveshje Kosovë-Serbi.

“Jam skeptik dhe pesimist dhe kurrsesi nuk e shoh ndonjë formë të ndikimit për të na imponuar një marrëveshje me Serbinë. Nuk e ka atë fuqi. Karremi për liberalizimin është jovalid. Edhe besimi ynë në atë është gabim strategjik”.