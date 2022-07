Tashmë zyrtare: Kounde lojtari më i ri i Barcelonës

Lajmin e ka konfirmuar vetë ekipi, me anë të një postimi në faqen e tyre, transmeton lajmi.net.

Shuma që thuhet se Barca ka paguar Sevillas për qendërmbrojtësin është 50 milionë euro plus bonuset.

Francezi ka nënshkruar kontratë për pesë vitet e ardhshme me gjigantin katalanas.

Në garë për të ishin edhe disa ekipe, por lojtari zgjodhi vetëm Barcelonën./Lajmi.net/

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022