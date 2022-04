Tashmë zyrtare – Investcorp në bisedime me Milanin

Pas shumë spekulimeve që Investcorp dëshiron të blejë Milanin vjen edhe zyrtarizimi.

Siç njofton faqja e ‘Bahrain’ në Twitter gjiganti arab kanë hyrë në bisedime ekskluzive për të blerë klubin italian në Seria A, Milan, për 1.1 miliardë euro.

Marrëveshja me Investcorp do t’i rriste kualitetet e klubit dhe do të mund t’i rikthente sërish në formë të mirë edhe në garat evropiane.

Investcorp u themelua në vitin 1982, ofron një portofol investimesh të larmishme dhe vërtet globale dhe menaxhon mbi 42 miliardë dollarë asete në të gjithë globin./Lajmi.net/

#Bahrain 🇧🇭 based asset manager @Investcorp has entered in exclusive talks to buy Italian #SerieA club #ACMilan for $1.1 billion.

Investcorp was founded in 1982, offers a diverse and truly global investment portfolio and manages over $42 billion in assets across the globe pic.twitter.com/ZRpEWriPVo

— Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) April 18, 2022