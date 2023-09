Tash i bjen në mend Osmanit: Se pa SHBA, ne do ishim zhdukur si shtet Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaron se pa SHBA-në, Kosova do ishte zhdukur si shtet. Në një intervistë për “Top Story”, Osmani e konsideron raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ekzistencial për Kosovën, si dhe risjellë në kujtesë një pasazh të Biden në një nga fjalimet më ikonike sa i përket pushtimit të…