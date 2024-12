Tash e tutje minatorët me përkujdesje të shtuar mjekësore Tash e tutje minatorët e Trepçës do të kenë përkujdesje të shtuar mjekësore që do të mund të realizohen në kudër të institucioneve dytësore dhe tretësore që janë në nivel të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës. Këtë të drejtë do ta gëzojnë edhe punëtorët e minierave të tjera që menaxhohen nga ky institucion.…