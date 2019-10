Tarifat për importe, BE paralajmëron kundërmasa ndaj SHBA-së

Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje ndaj vendimit të SHBA-së për vendosjen e tarifave shtesë për importet nga vendet e unionit.

“Nëse SHBA ndërmerr veprime, ajo do ta shtyjë BE-në në një situatë kur ajo duhet të bëjë të njëjtën gjë,” tha komisionarja e Tregtisë së BE-së Cecilia Malmstrom.

Paralajmërimi i Brukselit për të ndaluar luftën e mundshme tregtare SHBA-BE në kohë vjen pasi Organizata Botërore e Tregtisë mbështeti një kërkesë të SHBA-së për tarifat për mallrat evropiane për shkak të subvencioneve të paligjshme të dhëna nga qeveritë evropiane për prodhuesit e avionëve Airbus.

Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar vendosjen e tarifave prej 10 për qind për produktet evropiane të aviacionit dhe 25 për qind për mallrat e tjerë evropianë, duke filluar me mishin dhe produktet e qumështit, ullinjtë, kafen dhe madje edhe rrobat e leshta të sjella në BE.

“BE shpreh keqardhje për synimin e SHBA-së për të vendosur tarifa për importet nga BE. Kjo do të prekë kryesisht konsumatorët dhe kompanitë amerikane dhe do të ndërlikojë negociatat e mëtejshme “, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian Daniel Rosario.

Komisioni Evropian thotë se po shqyrton të gjitha kundërmasat e mundshme evropiane në rast se SHBA vendos tarifat e shpallura, por shtoi se BE dëshiron të përqendrohet në gjetjen e një zgjidhjeje.

“BE është e gatshme të punojë së bashku me SHBA në një zgjidhje të drejtë dhe të ekuilibruar për të dy linjat ajrore,” tha Rosario.

Ai vlerësoi se si SHBA dhe BE kanë bërë gabime kur është fjala për rregullat e subvencioneve të OBT-së.

Takimet e ardhshme të ekipeve BE-SHBA lidhur me këtë çështje do të vazhdojnë në kuadër të OBT-së, transmeton KosovaPress.