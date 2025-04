​Tarifat e Trump, Von der Leyen: Do të prekin konsumatorët në mbarë botën

Goditje të rëndë për ekonominë botërore po e konsideron presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, vendimin e presidentit amerikan, Donald Trump, për vendosjen e tarifave universale. Derisa ka thënë se do të prekin konsumatorët në mbarë botën.

Në një konferencë për media, Von der Leyen ka paralajmëruar se Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndërmarrë kundërmasa nëse bisedimet me Uashingtonin dështojnë.

“Njoftimi i Trump për tarifat universale në të gjithë botën duke përfshirë BE-në është një goditje e madhe për ekonominë botërore. Pasojat do të jenë të rënda për mbarë globin sidomos për vendet më të ndjeshme, të cilat tani janë më së shumti subjekt i këtyre tarifave, e kundërta është çfarë kemi dashur të arrijmë”, tha ajo.

Ursula Von der Leyen paralajmëroi se tarifat do të prekin gjithashtu konsumatorët në mbarë botën.

“Tarifat do të prekin gjithashtu konsumatorët në mbarë botën. Miliona qytetarë do të përballen me fatura më të larta ushqimore, medikamentet do të kushtojnë më shumë, si dhe transporti. Ne po përgatitemi për përgjigje. Ne po përgatitemi për kundërpërgjigje, të mbrojmë interesat tona dhe bizneset tona nëse negociatat dështojnë. Evropa do të qëndrojë afër atyre që preken në mënyrë të drejtpërdrejtë. Evropa ka tregun më të madh në botë, me 450 milionë konsumatorë, kjo është streha jonë e sigurt. Ne kemi njoftuar masa të reja që të mbështesim sektorin e automjeteve dhe çelikut”, tha ajo.

BE-ja javën që shkoi limitoi sasinë e çelikut që mund të importohet në Evropë pa tarifa.

“Kjo do t’i jep hapësirë këtyre industrive strategjike. Ne do të vazhdojmë me dialog strategjik për sektorin automobilistik dhe farmaceutik. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë ura me të gjithë ata që, sikur ne, që shqetësohen për tregtinë e drejtë si bazë për prosperitet të përbashkët”, ka thënë von der Leyen.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka shpallur më 2 prill 2025 vendosjen e tarifave të reja tregtare, duke përfshirë një tarifë minimale prej 10% për të gjitha mallrat e importuara në SHBA. Disa vende do të përballen me tarifa edhe më të larta, bazuar në atë që administrata e Trump i cilëson si praktika të padrejta tregtare ose tarifa të larta ndaj eksporteve amerikane.

Ndër vendet më të prekura nga këto tarifa janë disa ekonomi në zhvillim në Azi dhe Afrikë, si Kamboxhia (49%), Laosi (48%), Vietnami (46%), Mianmari (44%) dhe Madagaskari (47%). Gjithashtu, vende të zhvilluara si Zvicra (31%), Afrika e Jugut (30%) dhe Bashkimi Evropian (20%) janë në shënjestër të këtyre masave.