​Tarifat e Trump – së shpejti do të dihen pasojat e para

Gati tri javë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump shpalli praktikisht një luftë tregtare krejt botës, treguesit dhe parashikimet e reja ekonomike do të tregojnë pasojat e para.

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) po përgatitet të publikojë projeksione të reja ditën e martë, të cilat pritet të ulin vlerësimet e rritjes ekonomike globale, shkruan Bloomberg.

Një ditë më vonë, të mërkurën, do të publikohen indekset e menaxherëve të blerjeve (PMI) për sektorët e prodhimit dhe shërbimeve nga Japonia, Evropa dhe SHBA-ja, duke ofruar pamjen e parë të koordinuar të aktivitetit ekonomik që nga hyrja në fuqi e tarifave më 2 prill.

Në të njëjtën javë do të mbërrijnë edhe anketat e reja të biznesit nga ekonomitë kryesore. Këto të dhëna të grumbulluara do të lejojnë ministrat e financave dhe guvernatorët e bankave qendrore në Uashington të vlerësojnë efektet fillestare të përpjekjes së Trump për të ristrukturuar tregtinë globale, raporton KosovaPress.

“Projeksionet tona të reja të rritjes do të përfshijnë ulje të konsiderueshme, por jo një recesion. Ne do të rishikojmë gjithashtu parashikimet e inflacionit në rritje për disa vende. Paralajmërojmë se pasiguria e lartë e zgjatur rrit rrezikun e tensioneve në tregjet financiare,” tha të enjten drejtoresha e FMN-së, Kristalina Georgieva.

Në SHBA, po vëzhgohen me vëmendje të dhënat më të fundit për pritjet e inflacionit dhe besimin e konsumatorëve, të cilat do të publikohen nga Universiteti i Miçiganit të premten. Tarifat dhe roli i tyre potencial në rritjen e inflacionit janë gjithnjë e më të pranishme në përgjigjet e të anketuarve muajt e fundit.

Gjithashtu të mërkurën publikohet edhe raporti i Fed mbi gjendjen e ekonomive rajonale, me detaje se si vendimet e biznesit ndikohen nga rregullat aktuale dhe pasiguria ekonomike.

Një rritje e lehtë në shitjet e shtëpive të reja në mars pritet gjithashtu atë ditë, ndërsa të dhënat për shitjet e pronave të përdorura do të publikohen një ditë më vonë. Normat e interesit për kreditë e hipotekës kanë mbetur mbi 6.5% prej muajsh, ndaj ndërtuesit po përpiqen të tërheqin blerës me stimuj shtesë.

Të enjten do të publikohen edhe të dhënat për porositë e mallrave të qëndrueshme, të cilat do të tregojnë se si është kërkesa për pajisje biznesi.

Në një javë kur pjesa më e madhe e Evropës është me pushime dhe bankat qendrore janë mbledhur në Uashington, fokusi po zhvendoset te të dhënat nga të dyja anët e Atlantikut.

Të mërkurën do të publikohen indekset e PMI për prodhimtarinë dhe shërbimet, të cilat do të japin pasqyrën e parë konkrete mbi efektet e tarifave amerikane në sektorët evropianë.

Treguesi i besimit të konsumatorit publikohet një ditë më parë dhe në të njëjtën ditë Banka Qendrore Evropiane publikon edhe sondazhin e saj midis parashikuesve profesionistë.

Raporti i përcjelljes së rritjes së pagave pritet të publikohet të mërkurën dhe Christine Lagarde tha javën e kaluar se të dhënat treguan një ngadalësim të rritjes së pagave, që ishte baza për uljen e fundit të normës së interesit.

Të enjten do të publikohet indeksi gjerman i besimit të biznesit Ifo, i cili do të tregojë se sa janë të prekura kompanitë nga tensionet tregtare, por edhe sa inkurajohen nga marrëveshja për qeverinë e re federale. Të dhëna të ngjashme nga Franca do të pasojnë të premten.

Në Britaninë e Madhe, treguesit PMI dhe të dhënat e financave publike për muajin mars do të publikohen të mërkurën, ndërsa të dhënat e shitjeve me pakicë do të publikohen të premten.

Banka Kombëtare e Zvicrës raporton rezultatet e tremujorit të parë të enjten dhe presidenti Martin Schlegel do të flasë në takimin vjetor të premten.

Të premten pritet një vendim i ri për normat e interesit nga banka qendrore ruse, por edhe pse inflacioni po bie, nuk është e sigurt që norma aktuale rekord e interesit prej 21% do të ulet.

Në Azi, java hapet me publikimin e normave të interesit në Kinë dhe të dhënave tregtare nga Indonezia, Filipinet dhe Zelanda e Re.

Banka qendrore e Indonezisë ka të ngjarë të mbajë normat e pandryshuara, ndërsa në Japoni, indeksi i çmimeve të konsumit për shitjet e Tokios dhe dyqaneve të mallrave do të publikohet.

Ministri i Tregtisë së Koresë së Jugut Ahn Duk-geun udhëton në Uashington me qëllim që ta bëjë vendin e tij një nga të parët që negocion lehtësimin e tarifave.

Japonia ka filluar tashmë negociatat dhe, sipas Nikkei, po shqyrton rregullimin e standardeve të sigurisë për makinat si pjesë e një marrëveshjeje me Uashingtonin.

Në Amerikën Latine, Argjentina do të publikojë të dhënat e GDP-së për shkurt, pasi të ketë siguruar 20 miliardë dollarë ndihmë nga FMN, duke përfshirë 12 miliardë dollarë fonde të disponueshme menjëherë.

Kolumbia, Meksika dhe Paraguai do të publikojnë tregues ekonomikë që do të tregojnë se si ekonomitë e tyre po përballen me presionet tregtare.