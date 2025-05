Tarifat e reja të energjisë për bizneset, Kurti: Prodhuesit vendor nuk do të mbeten të pambrojtur

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka marrë pjesë në Forumin me temë “Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike: efektet dhe masat lehtësuese”, organizuar nga Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime.

Në këtë forum, i cili u hap nga Sekretari i Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime, Artan Mehmeti, u diskutua për ndikimin e liberalizimit të tregut të energjisë dhe mënyrat e bashkëpunimit për përballimin me sukses të kësaj sfide, e cila është paraparë me Ligjin për Energji Elektrike të miratuar në vitin 2016. Kryeministri u shpreh se janë të vetëdijshëm se bizneset që preken nga liberalizimi mund të përballen me rritje të kostos, veçanërisht ato prodhuese.

Me këtë rast, ai siguroi që Qeveria e Republikës së Kosovës do të qëndrojë pranë prodhuesve vendorë për të dëgjuar brengat kryesore dhe nevojat e tyre për përkrahje lidhur me procesin e liberalizimit të tregut.

“Qëllimi ynë i përbashkët është i qartë: të sigurojmë një kalim të menaxhueshëm dhe të drejtë drejt tregut të lirë, ku askush nuk mbetet pas dhe ku konkurrenca dhe investimet nxisin zhvillim. Si Qeveri, do të qëndrojmë gjithmonë pranë prodhuesve tanë dhe do të sigurojmë që edhe ky proces të shoqërohet me masa konkrete mbështetëse, në mënyrë që prodhuesit vendorë të mos mbeten të pambrojtur dhe të mund të vazhdojnë rritjen, zhvillimin dhe gjithashtu depërtimin gjithnjë e më të madh përmes eksportit në tregje të jashtme të prodhimeve tona”, u shpreh kryeministri Kurti, njofton Zyra e Kryeministrit.

Ai përmendi hapat konkretë të ndërmarrë për tejkalimin e kësaj sfide, duke përfshirë: dizajnimin e skemave të granteve për efiçiencë të energjisë dhe burime të ripërtërishme, për të ulur konsumin e energjisë elektrike, me mbështetje konkrete e që do të rritet me rishikimin e buxhetit; hapjen e thirrjeve publike përmes KIESA-s për subvencionimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme për blerjen e makinerive prodhuese dhe përpunuese, me një buxhet të planifikuar prej 5 milionë eurosh; si dhe mbështetjen për të bërë auditime energjetike, që të bëhet ulja e konsumit dhe kostove të energjisë elektrike.

Ndër të tjera, kryeministri Kurti veçoi edhe përkrahjet e tjera gjatë katër viteve të qeverisjes, sikurse rritja e kapitalit të lirë, tregjeve të reja, infrastrukturës moderne, fuqisë punëtore të kualifikuar dhe të motivuar, si dhe lehtësimin e barrës administrative.