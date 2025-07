​Tarifa për importet e bakrit do të hyjë në fuqi me 1 gusht, njofton Trump Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se tarifa prej 50 për qind për importet e bakrit, të cilën e kishte njoftuar një ditë më parë, do të hyjë në fuqi më 1 gusht. “Po shpall një tarifë prej 50 për qind për bakrin, e cila hyn në fuqi më 1 gusht 2025, pasi…