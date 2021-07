Tare: Po punojmë për blerje të reja, skuadra do të përforcohet

Drjetori sportiv i Lazios, Igli Tare ka folur për transferimet e reja dhe për huamarrjen nqë Lazio ka marrë ga Banka Auronzo di Cadore, transmeton lajmi.net.

“Jam shumë i kënaqur që po prezantoj këtë huamarrje, falnëderoj përzemërsisht edhe Komunën e Auronzos, me të cilën kemi marrëdhënie historike”, tha ai.

“Ekziston një entuziazëm i madh nga tifozët tanë, shpresoj që sezoni i ardhshëm të jetë plot gëzim”, tha Tare.

“Sa i përket blerjeve të reja, jemi duke punuar në këtë drejtim por edhe që të kalojmë problemet që kemi pasur në të kaluarën. Preznatimi i Sarrit? Të dielën bashkë me presidentin do të vendosim nëse do ta bëjmë në Romë ose në Auronzo”, përfundoi Igli Tare./Lajmi.net/