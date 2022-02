“Tanket ruse ma vranë nënën, si do t’i tregojë babait?”, ukrainasja me video prekëse

Videoja është shpërndarë nga ish-diplomati ukrainas, Olexander Scherba, në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’, shkruan lajmi.net.

“Afër Kharkivit, tanket ruse qëllonin mbi makina civile. Vranë nënën time, plagosën një ushtar dhe vranë një tjetër… Si t’ia them babit? Prindërit e mi ishin gjithçka që kisha…”, citohet të ketë thënë ukrainasja.

“Near Kharkiv, Russian tanks were shooting at civilian cars. Killed my mom, wounded one soldier and killed another one… How will I tell dad? My parents were all I had…”. #StandWithUkraine #BanRussiafromSwift pic.twitter.com/bH13cRuX6G

